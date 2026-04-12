VIDEO / Petković nakon važnog pogotka protiv Galatasaraya: Gladan sam golova

xSeskimPhotox FBahce-Kocaeli-230825 (242) via Guliver Image

U 29. kolu turske Superlige Galatasaray je na Rams parku ugostio Kocaelispor hrvatskog dvojca Bruna Petkovića i Hrvoja Smolčića. Vodeća momčad turske lige očekivala je laka tri boda te se nakon gola Leroya Sanea u 30. minuti činilo da će istanbulski klub upisati novi trobod. Međutim, u 72. minuti na scenu je stupio Bruno Petković kojemu je ovo bila prva utakmica nakon 20. veljače. Bivši napadač Dinama pet utakmica je propustio zbog ozljede, a prošlo kolo ostao je na klupu. U ovom susretu ušao je u igru u 64. minuti te mu je trebalo samo osam minuta da postigne gol vrijedan boda. Nakon susreta hrvatski napadač prokomentirao je svoj gol.

“Bila je ovo lijepa utakmica protiv vodeće momčadi prvenstva. Kad igrate protiv jačeg protivnika, nekad im morate prepustiti loptu. Napravili smo to u prvom poluvremenu. U drugom smo pronašli prostor i zabili gol. Nisam mogao igrati duže vremena zbog ozljede. Danas sam dobio malo više minuta. Gladan sam golova. Uvijek ću pomoći svojoj momčadi. Odigrao sam dobro, kao i ostatak momčadi”, rekao je bivši igrač Dinama nakon utakmice.

