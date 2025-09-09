VIDEO / ‘Petarda’ oslabljene Engleske u Beogradu! Viceprvaci Europe deklasirali Srbiju

Podijeli :

Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz od 0:5 protiv Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, na stadionu Marakani u Beogradu

Strijelci za Engleze bili su Noni Madueke, Harry Kane, Marc Guehi, Ezri Konsa i Marcus Rashford. Domaćini su susret završili s igračem manje nakon što je Nikola Milenković u 72. minuti dobio izravni crveni karton.

Atmosfera na tribinama bila je vrlo napeta – srpski navijači izviždali su izbornika Dragana Stojkovića Piksija i tražili njegov odlazak s klupe.

Engleska je ovom pobjedom učvrstila prvo mjesto u skupini K s maksimalnih 15 bodova iz pet utakmica, uz impresivnu gol-razliku 13:0. U istoj skupini Albanija je svladala Latviju 1:0, pa se čini da će upravo Albanci i Srbi voditi glavnu borbu za drugo mjesto koje također vodi na Svjetsko prvenstvo.