VIDEO / Perišić majstorski odigrao petom pa asistirao za gol PSV-a u polufinalu Kupa

Podijeli :

U tijeku je polufinale Nizozemskog kupa između NEC-a i PSV-a. Domaćin je poveo u šestoj minuti preko Bryana Linssena, no PSV je već do 20. minute preokrenuo rezultat. U 16. minuti, u začetku akcije, hrvatski reprezentativac Ivan Perišić sjajno je petom odigrao loptu, a potom je ubacio za Ismaela Saibarija koji je pogodio za 1:1. Četiri minute kasnije, Dennis Man zabio je za 1:2, dovršivši totalni preokret protiv momčadi za koju od prve minute igra bivši hajdukovac Darko Nejašmić.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.