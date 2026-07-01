VIDEO / Patrola do gola (7): Pogledajte ludnicu koju su Hrvati napravili u Philadelphiji

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Hrvatska je 27. lipnja u Philadelphiji slavila protiv Gane s 2:1 te je tako izborila mjesto u šesnaestini finala Svjetskog prvenstvo. Ekipa emisije Patrola do gola tih dana bila je u američkom gradu u kojem je pratila atmosferu hrvatskih navijača. Ponovno se vijorila velika hrvatska zastava, a posebno dobra atmosfera bila je dan prije utakmice kada su Hrvati "upali" mladencima na vjenčanje i popravili im atmosferu. Dobro raspoloženje nije stalo ni dan kasnije pa su se na trgu hrvatski navijači i dalje okupljali nakon pobjede.

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