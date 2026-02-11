VIDEO / Pajvot o stanju u Hajduku: ‘Ne zna se tko pije, a tko plaća’

U hrvatskom nogometu nikad nije dosadno, a tako ni u Hajduku. U utorak je objavljeno na press konferenciji da Goran Vučević odlazi s mjesta sportskog direktora, a cijelu situaciju u emisiji Jutro SK analizirao je naš komentator Josip Juraj Pajvot s Hanom Cvijanović.

