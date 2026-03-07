VIDEO / Ovo smo rijetko viđali: Slavlje u svlačionici Osijeka nakon pobjede u Puli

Pobjedu je Osječanima donio Nail Omerović, koji je kao igrač s klupe zabio u 61. minuti. To im je prva pobjeda u Puli nakon veljače 2022., kada su slavili 3:2.

Trener Osijeka: Nije bitno koliko dugo ću biti trener, ovo je za mene fantastično iskustvo Nazire se spas: Osijek upisao drugu uzastopnu pobjedu i pobjegao s dna lige

Osijek je ovom pobjedom pobjegao posljednjem Vukovaru 1991 na tri boda prednosti, ali uz utakmicu više. Momčad je tako došla do druge uzastopne pobjede pod vodstvom novog trenera Tomislava Radotića, a nakon susreta uslijedilo je slavlje u svlačionici koje je klub objavio na društvenim mrežama.

Slavlje iz svlačionice za kraj! Bijelo-plavi, laku noć! 😴 pic.twitter.com/LtpcrIWQIv — NK Osijek (@nkosijek) March 6, 2026

Vukovar u nedjelju od 17:45 dočekuje Rijeku i imat će priliku smanjiti zaostatak. Istra je, s druge strane, upisala peti uzastopni poraz te je šesta s 30 bodova, pet manje od trećeplasirane Rijeke.