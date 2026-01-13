VIDEO / Ovo se rijetko viđa: Vratar trećeligaša obranio Icardiju dva penala u dvije minute!

Podijeli :

Trećeligaš Fethiyespor u sklopu 2. kola turskog Kupa dočekuje aktualnog osvajača i prvaka Turske Galatasaray, a rezultat na poluvremenu je 0:0.

Najbolju priliku za vodstvo Galatasaray je propustio u 36. minuti. Sudac Ayberk Demirbas dosudio je kazneni udarac za goste, nakon što je domaći branič igrao u kaznenom prostoru rukom.

Odgovornost je preuzela nekadašnja zvijezda Intera i PSG-a te kapetan Galatasaraya, Mauro Icardi, no njegov udarac obranio je Arda Akbulut.

Međutim, sudac Demirbas je nakon konzultatcije s VAR sobom odlučio kako će se ponoviti kazneni udarac zbog toga što je nekoliko igrača Fethiyespora ranije utrčalo u kazneni prostor.

Icardi je još jednom preuzeo odgovornost, pucao u istu stranu, a Akbulut ga je opet pročitao i sačuvao svoju mrežu.

