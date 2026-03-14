VIDEO / Ovo se ne viđa svaki dan: Marokanac uhvatio zvijezdu Atletica za međunožje pa dobio crveni!

Nogometaši madridskog Atletica upisali su minimalnu pobjedu protiv Getafea (1:0) u susretu 28. kola La Lige, u utakmici koja nije ponudila previše uzbuđenja.
Jedini pogodak postignut je već u osmoj minuti, kada je mrežu gostiju zatresao Nahuel Molina.
Nesvakidašnji trenutak dogodio se u 55. minuti utakmice. Branič Getafea, Marokanac Abdel Abqar, uhvatio je napadača Atletica Alexandera Sorlotha za međunožje, nakon čega ga je iznervirani Norvežanin srušio na travnjak. Sudac je nakon VAR provjere odlučio isključiti braniča Getafea, dok je napadaču Atletica pokazao žuti karton.
Unatoč igraču više, Atletico do kraja susreta nije stvorio ozbiljniju priliku, već je čuvao minimalnu prednost. U sudačkoj nadoknadi vratar Juan Musso sjajnom je obranom spriječio gotovo sigurno izjednačenje.
Ovom pobjedom Atletico se vratio na treće mjesto ljestvice i sada ima dva boda više od četvrtog Villarreala.
