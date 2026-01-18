VIDEO / Ovo nikad niste vidjeli: Kristijan Jakić doživio bizarnu ozljedu!

Podijeli :

U 18. kolu Bundeslige Augsburg i Freiburg su otišli na poluvrijeme s rezultatom 0:0. Za domaćina je od prve minute igrao Kristijan Jakić, za goste Igor Matanović. Uoči nastavka susreta, mogli smo vidjeti jednu od najbizarnijih ozljeda ikad, a dogodila se upravo Jakiću. Hrvatski reprezentativac i bivši igrač Dinama s ostatkom momčadi spuštao se niz stepenice, a onda se u jednom trenutku uhvatio za mišić i sjeo. Nije mogao nastaviti susret i umjesto njega je ušao Elvis Rexhbecaj. Ozljeda Jakića nije utjecala na Augsburg koji je u 47. stigao do vodstva preko Alexisa Claudea-Mauricea, a onda je samo dvije minute kasnije Rexhbecaj zabio za 2:0. Utakmica je u tijeku...

