VIDEO / Ovo morate vidjeti: Ragnick se u Zenici vozio električnim biciklom po travnjaku

Bosna i Hercegovina i Austrija igraju u Zenici susret 6. kola europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Riječ je o direktnom okršaju za prvo mjesto u skupini H, a u trenutku pisanja ovog teksta rezultat je 2:1 za Austriju. Međutim, scena koja je bila najupečatljivija u prvom dijelu, dogodila se na samom kraju poluvremena. Igrači su krenuli prema svlačionicama, a austrijski izbornik Ralf Ragnick je na taj put pošao s električnim biciklom preko travnjaka što je nasmijalo našeg komentatora Josipa Juraja Pajvota. Pogledajte kako je to izgledalo...

