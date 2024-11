VIDEO / Ovo morate vidjeti: Mourinho potrčao u zagrljaj Livakoviću, pa se komično ‘razbio’

Podijeli :

Nogometaši Fenerbahčea slavili su nevjerojatnim preokretom u 11. kolu turske Superlige protiv Trabzonspora. Konačni rezultat (2:3) postavio je Sofyan Amrabat u 102. minuti utakmice, a trener Fenerbahčea, legendarni Jose Mourinho je nakon pogotka u totalnoj euforiji potrčao u zagrljaj Dominiku Livakoviću. Pogodak vrijedan tri boda išao je proslaviti klizanjem na koljenima, ali je to rezultiralo komičnim padom. Ipak, nije to previše omelo 'The Special Onea' koji je u konačnici proslavio gol s Livakovićem i nekolicinom ostalih igrača te članova stožera.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.