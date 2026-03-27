VIDEO / Ovo je izgledalo ružno: Napadač Arsenala pao na gležanj Urugvajcu i teško ga ozlijedio

U petak navečer je na Wembleyju Engleska ugostila Urugvaj u sklopu priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Thomas Tuchel izmiješao je sastav pa je u prvoj postavi završio i Noni Madueke, ovoljetno pojačanje Arsenala. Desno krilo Topnika je u 10. minuti pokušalo probiti stranu koju je čuvao Joaquin Piquerez, branič Palmeirasa. Madueke je uspio izboriti korner, ali je u tom duelu nehotično pao na gležanj urugvajskog igrača koji je ostao ležati te je nakon pet minuta ukazivanja pomoći na kraju iznesen na nosilima.

