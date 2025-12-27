VIDEO / Osimhen zabio pa napao suca! Nigerija izborila plasman u nokaut fazu, zaigrao i bivši hajdukovac

U 2. kolu Afričkog kupa nacija nogometaši Nigerije svladali su Tunis s 3:1.
Napadač Victor Osimhen iz Galatasaraya doveo je Nigerijce u vodstvo u 44. minuti nakon ubačaja Ademole Lookmana, a potom je verbalno napao pomoćnog suca zbog toga što mu je u 18. minuti (opravdano) poništio pogodak zbog zaleđa. Glavni sudac utakmice pokazao mu je žuti karton.
U nastavku je kapetan Wilfred Ndidi u 50. minuti zabio nakon ubačaja Lookmana iz kuta, a sam Lookman je u 67. minuti povisio na 3:0 i činilo se da je pobjeda Nigerije sigurna. Tunis je ipak smanjio u 74. minuti preko Montassara Talbija, a u 87. minuti Ali Abdi je zabio s bijele točke za 3:2. Tunis je do kraja napadao, ali nije uspio napraviti potpuni preokret.
Za Nigeriju je u 92. minuti u igru ušao i bivši hajdukovac Chidozie Awaziem.
Nigerija je tako sa šest bodova osigurala plasman u nokaut fazu, Tunis je drugi s tri boda, dok Tanzanija i Uganda imaju po jedan bod. U zadnjem kolu Nigerija igra protiv Ugande, a Tunis protiv Tanzanije.
