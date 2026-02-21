VIDEO / Osasuna u nadoknadi fenomenalnim golom srušila Real, Budimir zabio i iznudio penal

Podijeli :

U subotu je Osasuna u sklopu 25. kola španjolske La Lige ugostila Real Madrid. Iako su Madriđani bili veliki favoriti, do pobjede je u Pamploni došla Osasuna s 2:1. Prvi gol na utakmici zabio je Ante Budimir iz kaznenog udarca koji je i sam izborio da bi u drugom dijelu Vinicius Junior zabio za izjednačenje. Nakon toga su mreže mirovale do 90. minute kada je Raul Garcia sjajnim potezom izbacio obranu i pogodio za 2:1 Osasune i šokantnu pobjedu.

VIDEO / Pogledajte reakciju Dalića i Ćorluke nakon Budimirovog gola Realu VIDEO / Sudac Budimiru pokazao žuti za simuliranje, a onda je reagirao VAR i dosudio kazneni udarac

