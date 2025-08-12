VIDEO / Oršić pogotkom u drugoj minuti šokirao Dynamo i doveo Ciprane nadomak duela sa Zvezdom!

Odličan start sezone za nekadašnjeg dinamovca Mislava Oršića. Nakon što je njegov Pafos prvi puta u povijesti kluba osvojio ciparsku ligu, sjajan start su imali i u premijernu avanturi u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Ždrijeb ih nije mazio te ih je spojio s kijevskim Dynamom, a Ciprani su pobjedom od 0:1 na gostovanju pokazali da misle ozbiljno. Uzvrat nije mogao početi bolje jer je već u drugoj minuti za Pafos zabio Mislav Oršić nakon sjajne akcije domaćina.

Pobjednik duela ide na boljeg iz susreta Crvene Zvezde i Lecha u kojem su Beograđani slavili s 3:1 na gostovanju u Poljskoj.

