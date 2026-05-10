VIDEO / Oproštaj od HSV-a u velikom stilu! Vušković zabio iz slobodnog udarca Matanovićevom Freiburgu

Utakmica HSV-a i Freiburga imala je poseban značaj za hrvatskog igrača, Luku Vuškovića, kojemu je ovo vjerojatno bio posljednji nastup za HSV pred domaćim navijačima. U 64. minuti Vušković je stigao do pogotka iz slobdnog udarca te mu je to bio šesti gol ove sezone u Bundesligi.