VIDEO / Obiteljski spektakl u Torontu: Hrvatica i Portugalac na suprotnim stranama

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Uoči dvoboja Hrvatske i Portugala u Torontu u 1/16 finala Svjetskog prvenstva, bivši nogometaš Kevin De Serpa podijelio je svoje dojmove o susretu koji u njegovoj obitelji ima poseban emotivni naboj.

De Serpa je Kanađanin, čiji su roditelji iz Portugala, a kroz karijeru je nastupao za mlade reprezentacije Kanade te igrao u Brazilu, Portugalu i Norveškoj. Nogomet ga je, kako kaže, vodio na razne strane svijeta, ali ga je život vezao i za hrvatsku stranu obitelji.

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Njegova supruga Nancy je Hrvatica iz Bosne i Hercegovine, pa će i ona s posebnom pažnjom pratiti večerašnji susret, iako se ovih dana nalazi izvan grada, “negdje na sjeveru, na selu”.

Zanimljivo, De Serpa je kroz šalu istaknuo kako je možda i bolje da utakmicu ne gledaju zajedno, jer bi emocije mogle lako eskalirati s obzirom na suparničke strane u obitelji.

S njim je u Torontu razgovarao naš Vedran Babić.

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