VIDEO / Obećavamo da ovo još niste vidjeli: Bugarski vratar primio nemoguć gol

U 24. kolu bugarske EFBET lige Lokomotiv iz Sofije ugostio je Dobrudzhu te su nakon prvog poluvremena vodili s 1:0. U osmoj minuti poništen im je pogodak Spasa Deleva da bi u 35. minuti dobili pomoć Valdumara koji je kod gostiju zaradio crveni karton. Iskoristili su to domaći u 40. minuti kada se u kaznenom prostoru najbolje snašao Dominik Yankov. U drugom dijelu je domaća momčad povećala prednost preko Ryana Bidounge u 51. minuti da bi gosti u 82. minuti smanjili zaostatak na nevjerojatan način. Bidounga je vratio loptu glavom prema Aleksandru Lyubenovu koji je bio preležeran i lopta mu je prošla kroz noge za 2:1.

