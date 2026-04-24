VIDEO / Novi kiks Reala! Kraljevi šokirani u 94. minuti, Barcelona je nadomak titule

Veliki kiks za Madriđane!

Real Madrid je u dramatičnoj završnici na stadionu La Cartuja ostao bez pobjede protiv Real Betisa, odigravši 1:1 u 32. kolu La Lige, čime je napravio ozbiljan korak unatrag u borbi za naslov. Madriđani su vodili golom Viniciusa iz prvog poluvremena, ali je Betis u sudačkoj nadoknadi stigao do boda preko Héctora Bellerína, pa je momčad Álvara Arbeloe dodatno zaostala za vodećom Barcelonom.

Real je poveo u 16. minuti nakon udarca Valverdea i odbijanca koji je Vinicius pretvorio u pogodak, dok je prije toga Mbappé u svom 100. nastupu za klub propustio veliku priliku. Iako su gosti imali prednost, Betis je do odmora bio opasniji, ali je Lunin s nekoliko odličnih obrana sačuvao mrežu.

U nastavku su domaćini nastavili pritiskati, Mbappéu je poništen pogodak zbog zaleđa, a Real je ponovno spašavao Lunin, koji je briljirao i nakon grešaka suigrača. U završnici je Real ipak pokleknuo — u 93. minuti Bellerín je iskoristio odbijanac i pogodio za 1:1, unatoč prosvjedima gostiju zbog prethodnog duela u kaznenom prostoru.

Real je u Sevillu stigao s jasnim ciljem pobjede kako bi odgodio mogućnost da Barcelona u El Clásicu osigura naslov, no Betis je još jednom potvrdio da je na domaćem terenu vrlo neugodan protiv Madriđana.