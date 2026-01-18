VIDEO / Nova majstorija Petkovića, pogledajte kako je Onani zabio kroz noge

Podijeli :

Hrvatski napadač Bruno Petković u susretu 18. kola turske lige protiv Trabzonspora u 18. je minuti zabio gol za vodstvo 1:0 svog Kocaelispora. Petković je pravovremeno i to iz drugog plana stigao na centaršut suigrača Bingola, i sa šest metara loptu poslao kroz noge golmana Trabzonspora, Andrea Onane. Pogledajte još jednu majstoriju i ukupno šesti gol ove sezone za Petkovića.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.