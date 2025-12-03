VIDEO / Nova luda utakmica u Premier ligi! Aston Villa bolja od Brentforda u pravoj golijadi

Podijeli :

xStephenxFlynnx via Guliver

Nakon spektakla koji su u utorak priredili Fulham i Manchester City, ponovno smo vidjeli golijadu u 14. kolu Premier lige.

Aston Villa je u gostima nadigrala Brighton 4-3 premda je domaćin nakon pola sata igre vodio 2-0. Prvo je zabio Van Hecke za domaćina, a u 29. minuti je Torres pogodio vlastitu mrežu.

Do odmora je Aston Villa već bila na 2-2, a oba pogotka za klub iz Birminghama je postigao Watkins. U nastavku susreta je uslijedio potpuni preokret. Prvo je Onana nakon sat vremena igre zabio za 3-2, dok je Aston Villa zakoračila prema tri boda kada je Malen u 78. minuti pogodio za 4-2.

U 83. minuti je Van Hecke još jednom razveselio domaće navijače i smanjio na 3-4, ali u završnici domaćin ipak nije stigao barem do boda.

Minimalne su gostujuće pobjede upisali Crystal Palace i Nottingham Forest. Crystal Palace je golom Munoza u 44. minuti slavio s 1-0 kod Burnleyja.

Istim rezultatom Nottingham Forest pobijedio kod posljednjeg Wolverhamptona. Jedini je gol dao Igor Jesus u 73. minuti.

Posljednja utakmica ovog kola igra se u četvrtak, a sastaju se Manchester United i West Ham.