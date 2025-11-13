VIDEO / Norveška uvjerljivim slavljem protiv Estonije stigla na milimetar od SP-a

Podijeli :

Nogometaši Norveške stigli su na milimetar od plasmana na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi još jednom uvjerljivom pobjedom u skupini I Europske zone kvalifikacija, u Oslu je sa 4-1 bila bolja od Estonije.

Po dva gola za Norvešku postigli su Sorloth (50 52) i Haaland (56, 62), da bi Saarma (64) ublažio poraz Estonije.

Vodeća Norveška sada ima 21 bod, šest više od druge Italije koja ima za odigrati još dva susreta, te razliku pogodaka +29 u odnosu na +10 Italije, pa ju samo još teorija može izbaciti s prvog nastupa na SP u 21. stoljeću. I ta teoretska mogućnost mogla bi biti otklonjena ukoliko Italija kasnije u petak ne svlada Moldaviju u Kišinjevu.