VIDEO / Njemački reprezentativac golčinom slomio Werder Bremen

U nedjeljnom terminu Bundeslige prvi susret su odigrali RB Leipzig i Werder Bremen. Prvo poluvrijeme je prošlo bez golova, a onda je u 63. minuti Assan Ouedraogo sjajnom golčinom otključao vrata gostiju. S ruba šesnaesterca obrisao je paučinu gola koji čuva Mio Backhaus. Do kraja susreta vidjeli smo poništen gol Werdera zbog zaleđa u 71. minuti te gol Xavera Schlagera za 2:0. Tako su u pobjedi Leipziga oba gola zabili reprezentativci. Ouedraogo je u prošlom ciklusu igrao za Njemačku i zabio gol protiv Slovačke dok je Schlager igrao za Austriju koja je izborila Svjetsko prvenstvo prvi puta nakon 1998. godine. Hrvatski mladi reprezentativac Patrice Čović u igru je ušao u 89. minuti.

