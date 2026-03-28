VIDEO / Nizozemska u zanimljivom susretu porazila Norvešku bez Haalanda

Petak navečer donio je zanimljiv ogled Nizozemske i Norveške na Johan Cruijff Areni u Amsterdamu. Na kraju je u tom susretu do pobjede došla Nizozemska s 2:1.

Kod gostiju iz Norveške u kadru nije bilo kapetana Martina Odegaarda te jednog od najboljih napadača svijeta Erlinga Haalanda. No, to nije spriječilo Norvežane da u 24. minuti preko igrača Benfice Andreasa Schjelderupa dođe do vodstva.

Tu prednost ipak gosti nisu zadržali do kraja poluvremena jer je u 35. minuti Virgil van Dijk zabio za 1:1. Potpuni preokret Oranje su ostvarile u 51. minuti kada je veznjak Manchester Cityja Tijjani Reijnders zabio za 2:1.

Bio je to i posljednji gol na utakmici i Nizozemska je s 2:1 upisala pobjedu u prvoj pripremnoj utakmici pred Svjetsko prvenstvo. Za četiri dana će Oranje igrati protiv Ekvadora dok će Norvežani snage odmjeriti sa Švicarskom.

Na SP-u u Sjevernoj Americi Norvežani su u skupini sa Senegalom, Francuskom i pobjednikom susreta između Iraka i Bolivije. Nizozemska se nalazi u grupi s Tunisom, Japanom i pobjednikom susreta između Švedske i Poljske.

