VIDEO / Ništa od Rolexa za igrače Burnleyja: Arsenal na korak do titule!

Nogometaši Arsenala stigli su na korak do osvajanja naslova engleskog prvaka, prvog od 2004. godine, oni su u predzadnjem kolu na svom terenu svladali Burnley sa 1-0 te tako opet odmakli drugom Manchester Cityju na pet bodova.

Jedini gol postigao je Havertz u 37. minuti.

Vodeći Arsenal sada ima 82 boda, pet više uz utakmicu više od drugog Cityja kojeg u utorak čeka gostovanje kod Bournemoutha.

U slučaju da City ne pobijedi, Arsenal bi mogao postati prvak već u utorak, a u slučaju pobjede Cityja odluka o prvaku se odgađa za nedjelju kada će Arsenal igrati protiv Crystal Palacea, a City protiv Aston Ville. Tada će Arsenalu za sigurno osvajanje trebati pobjeda, a u slučaju neuspjeha trebat će mu pomoć Aston Ville.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.