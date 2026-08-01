VIDEO / Ništa od nove bajke, Porto preko drugoligaške senzacije osvojio Superkup

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Nogometaši Porta osvojili su prvi trofej sezone porazivši u Superkupu s 1:0 drugoligaša Torreense. Jedini pogodak postigao je Froholdt u 38. minuti utakmice igrane na neutralnom terenu u Coimbri. Portu je to rekordni 25. naslov u natjecanju, dok je drugoligaš iz Torres Vedrasa senzacionalno prošle sezone osvojio Kup pobjedom u finalu protiv Sportinga čime je izborio i nastup u glavnoj fazi Europa lige ove sezone. Unatoč tome, nije se uspio probiti u prvu ligu pa će i ovu sezonu igrati u drugom rangu, ali je u ovom Superkupu pošteno namučio Porto i hrabro pao.

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