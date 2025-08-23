VIDEO / Niko Kovač i Borussia na nevjerojatan način prosuli pobjedu na otvaranju sezone

Podijeli :

Niko Kovač i njegova Borrusia Dortmund na nevjerojatan način su prosuli pobjedu u 1. kolu Bundeslige. Iako su sve do 85. minute vodili s 1:3 na gostovanju kod St. Paulija, na kraju su se morali zadovoljiti samo s bodom. Branič Borrusije, Filippo Mane, u 85. minuti skrivio je kazneni udarac, a uz to dobio je i crveni karton. Nakon toga, domaćini su realizirali kazneni udarac, a onda u 89. minuti stigli do pogotka za konačnih 3:3. Uskoro opširnije...

