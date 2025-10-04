VIDEO / Nijemac zabio jedan od golova sezone, a onda je uslijedio šok

Podijeli :

Prava šteta...

Odavno nismo vidjeli ovako atraktivan pogodak koji je morao biti poništen zbog zaleđa – i to jedva vidljivog.

U susretu 8. kola 2. Bundeslige između Herhte i Munstera, kapetan domaćih Fabian Reese zatresao je mrežu Munstera iz vrlo teške pozicije, no njegova majstorija poništena je, jer se suigrač Groning našao u nedozvoljenoj poziciji.

Sve se dogodilo nakon što je vratar Munstera intervenirao ispred Groninga, a kapetan Herthe iskoristio priliku i udarcem s velike distance svladao gostujućeg čuvara mreže.

Ipak, VAR provjerom utvrđeno je da je napadač berlinske momčadi za nekoliko centimetara bio u zaleđu.

Hertha je na kraju slavila 2:1, a oba gola postigao je upravo Groning, koji se tako u potpunosti iskupio.