VIDEO / Nije trebao igrati, a sada je pogodio izravno iz kornera za veliko vodstvo Arsenala

U 24. kolu Premier lige Arsenal je gostovao kod Leeds United, a za vodeću momčad lige stigle su loše vijesti uoči susreta. Njihova velika zvijezda Bukayo Saka ozlijedio se na zagrijavanju pa je u prvih 11 morao ući Noni Madueke, ovoljetno pojačanje iz Chelsea. Upravo je englesko desno krilo bilo ključno u prvom poluvremenu protiv Leedsa. Asistirao je za prvi gol koji je zabio Martin Zubimendi da bi u 38. minuti pogodio izravno iz kornera. Na kraju je Premier liga upisala autogol Karlu Darlowu, ali očito je bilo da lopta ide u okvir gola pa bi se do kraja susreta mogao pisati pogodak Maduekeu, a ne vrataru Leedsa.

