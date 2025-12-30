VIDEO / Nigerija pobjedom protiv Ugande ostala stopostotna na AFCON-u

Nigerija je u susretu posljednjeg kola C skupine pobijedila Ugandu sa 3-1 upisavši i treću pobjedu na turniru.

Paul Onuachu (28) i Raphael Onyedika (62, 67) bili su strijelci za pobjednički sastav, dok je za Ugandu zabio Rogers Mato (75). Uganda je utakmicu završila s igračem manje nakon što je Salim Jamal “pocrvenio” u 56. minuti.

