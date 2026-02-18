VIDEO / Newcastle već u trećoj minuti slomio Azerbajdžance

Podijeli :

U 18 sati i 45 minuta krenula je peta utakmica šesnaestine finala u Ligi prvaka. U dalekom Azerbajdžanu Qarabag je ugostio Newcastle, a samo tri minute trebali smo čekati na prvi pogodak. Na sjajnu loptu Dana Burna odlično je reagirao Anthony Gordon koji je zabio za 1:0 u trećoj minuti susreta. Samo šest minuta kasnije je Malick Thiaw zabio za 2:0 i Svrake su nakon samo osam minuta napravile ključan korak prema osmini finala Lige prvaka.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.