VIDEO / Newcastle deklasirao Everton, neočekivani junak zabio dva gola

U susretu 13. kola engleskog nogometnog prvenstva Newcastle United je kao gost svladao Everton sa 4-1. Thiaw (1, 58) s dva te Miley (25) i Woltemade (45) sa po jednim golom doveli su goste u prednost od 4-0 prije no što je Dewsbury-Hall (69) ublažio poraz domaćih. I 11. Newcastle i 14. Everton sada imaju po 18 bodova, a isti učinak imaju još 10. Tottenham Hotspur, 12. Manchester United i 13. Liverpool. Vodi Arsenal sa 29 bodova.