VIDEO / Nevjerojatni Wirtz s dva gola i dvije asistencije odveo Njemačku do pobjede protiv Švicarske

U petak navečer su u Baselu prijateljsku utakmicu odigrale reprezentacije Švicarske i Njemačke. U velikoj golijadi do pobjede od 4:3 je na kraju došla Njemačka i to na pogon Floriana Wirtza koji je zabio dva gola i upisao dvije asistencije.

Mrežu gostiju načeo je Dan Ndoye u 17. minuti na asistenciju Granita Xhake da bi devet minuta kasnije Jonathan Tah nakon dodavanja Floriana Wirtza pogodio za 1:1.

Švicarci su ponovno došli u vodstvo u 41. minuti golom Breela Embola da bi Nijemci ponovno izjednačili u drugoj minuti sudačke nadoknade. Tada je drugu asistenciju Wirtza u pogodak pretvorio napadač Bayerna Serge Gnabry.

Nakon 16 minuta drugog poluvremena Njemačka je napokon uspjela povesti. Za to je bio zaslužan Wirtz koji je nakon dvije asistencije sada i sam zatresao mrežu Švicaraca. Drugo najskuplje pojačanje Livrpoola u povijesti to je učinilo sjajnim golom za 3:2 Elfa.

Prednost Nijemaca trajala je do 79. minute kada je Joel Monteiro pogodio za 3:3 i nastavak ludnice u Baselu. Sedam minuta kasnije Wirtz je ponovno doveo Nijemce u vodstvo te je tako kompletirao nevjerojatnu utakmicu u dresu njemačke reprezentacije.

Susret je završio s dva gola i dvije asistencije te je bio najbolji igrač na utakmici.

Njemačka će za tri dana odigrati prijateljsku utakmicu s Ganom, hrvatskim suparnikom na Svjetskom prvenstvu, dok će Švicarska 31. ožujka gostovati kod Norveške u Oslu.

Na SP-u u Sjevernoj Americi Njemačka će igrati u skupini s Obalom Bjelokosti, Ekvadorom i Curacao dok će Švicarci snage odmjeriti s Katarom, Kanadom te pobjednikom dvoboja u Zenici između Bosne i Hercegovine i Italije.

