VIDEO / Nevjerojatna situacija u Bundesligi: Ozlijedio se pomoćni sudac

U nedjeljnoj utakmici 25. kola njemačke Bundeslige St. Pauli je ugostio Eintracht iz Frankfurta. U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, ali smo u 42. minuti zato vidjeli situaciju koja bi mogla obilježiti ne samo ovaj susret nego i cijelo kolo Bundeslige. Naime, tada je glavni sudac Felix Zwayer prekinuo susret jer se njegov drugi pomoćnik Christian Dietz ozlijedio i nije mogao nastaviti susret. Morao je tada na njegovo mjesto doći Eric-Dominic Weisbach koji je inače glavni sudac u 2. Bundesligi.

