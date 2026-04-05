VIDEO / Nevjerojatna drama u Turskoj: Fenerbahče iz dvojbenog penala u 100. minuti došao do pobjede protiv Bešiktaša

U nedjelju navečer Fenerbahče je na domaćem terenu ugostio Bešiktaš, svoje gradske rivale. Bila je to utakmica puna naboja, kao i svaka između dva istanbulska kluba, a do pobjede je na kraju u 100. minuti došao Fenerbahče golom iz kaznenog udarca.

U 56. minuti prvi put je Fenerbahče zatresao mrežu gostiju, ali tada je pogodak Gokhana Sazdagija poništen zbog zaleđa.

Nakon toga mreže se nisu tresle do nadoknade, a činilo se kako i neće do isteka sučevog vremena. Međutim, u 97. minuti je Emmanuel Agbadou napravio prekršaj po mišljenju suca te je Fenerbahče dobio kazneni udarac. Iz nekoliko kuteva vidjelo se da je Bjelokošćanin odbio loptu, ali VAR nije promijenio odluku i kazneni udarac je ostao na snazi.

Odgovornost je preuzeo Kerem Akturkoglu koji je bio precizan za 1:0 Fenerbahčea. 27-godišnji Turčin već je prije nekoliko dana pokazao da zna biti miran u ključnim trenucima.

Naime, Akturkoglu je u finalu europskih kvalifikacija zabio protiv Kosova te je tako odveo Tursku na prvo Svjetsko prvenstvo nakon 2002. godine kada su osvojili broncu u Japanu Južnoj Koreji.

Ovom pobjedom Fenerbahče je privremeno došao na bod zaostatka od Galatasaraya koji ipak ima i utakmicu manje. Do kraja je ostalo još šest kola.

