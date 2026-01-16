VIDEO / Nevjerojatna drama u Bremenu: Werder je vodio, a onda je VAR u posljednjim sekundama Eintrachtu priznao gol za izjednačenje

Podijeli :

Njemačka Bundesliga u posljednjih nekoliko dana ne zna za predah. Tako je 18. kolo otvoreno dan nakon što je završilo 17. Werder Bremen je na svom stadionu ugostio Eintracht iz Frankfurta. Odigrali su nevjerojatnu utakmicu u kojoj su gosti iz Frankfurta dva puta vodili da bi Werder onda krajem utakmice prvi put poveo. Ipak, ni oni nisu uspjeli izdržati do kraja te je Frankfurt u dramatičnoj posljednjoj minuti došao do remija od 3:3.

Eintracht je poveo već u prvoj minuti golom Arnauda Kalimuenda koji je u siječnju stigao na posudbu iz Nottingham Foresta. U svom drugom nastupu za Eintracht zabio je svoj prvi gol za vodstvo od 1:0. Ta prednost gostiju izdržala je do 29. minute kada je Justin Njinmah zabio za 1:1. S tim rezultatom se otišlo na predah s kojega su se raspoloženiji vratili domaći.

Dominirao je Werder, ali nisu uspjeli to naplatiti i u 56. minuti je stigla kazna. Tada je Nnamdi Collins iskoristio nepažnju Werderove obrane te je pogodio za 2:1. Domaći ipak nisu odustali te su od 78. do 81. minute napravili preokret. Prvo je Jens Stage najviše skočio nakon jednog slobodnog udarca, a onda je u 81. nakon jednog direktnog napada Werder poveo.

Lopta je došla do Romana Schmida koji je uposlio mladog srpskog napadača Jovana Miloševića. Igrač koji je prvu polusezonu proveo u Partizanu je u svojem drugom nastupu za Werder zabio svoj bundesligaški prvijenac. On je inače član Stuttgarta, a na posudbama je bio u St. Gallenu, Partizanu te sada u Werderu.

Klub iz Bremena do kraja susreta nije uspio zadržati prednost. U 95. minuti Ansgar Knauff zabio za 3:3. Sudac je prvotno poništio gol jer je smatrao da je lopta izašla izvan granica igrališta, ali je VAR soba utvrdila da to nije slučaj i Eintracht je uspio doći do spasa i remija od 3:3.

