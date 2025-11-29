VIDEO / Nevjerojatan gol s centra u Premier ligi, a onda je uslijedio preokret za pamćenje

Podijeli :

Jedna od najboljih utakmica na Stadionu svjetlosti.

Sunderland i Bournemouth odigrali su jedan od najdramatičnijih dvoboja 13. kola Premier lige, s velikim preokretom i raspletom u završnici. Sunderland je na svom terenu napravio spektakularan povratak protiv Bournemoutha, dok je Brentford u kasnoj golijadi svladao posrnuli Burnley.

Sunderland je pred svojim navijačima okrenuo 0:2 u 3:2 i skočio na četvrto mjesto ljestvice. Bournemouth je krenuo silovito: već u 7. minuti Adli je iz blizine zabio nakon što je Evanilson pogodio stativu, a u 15. minuti Adams je briljantnim lobom s centra matirao Roefsa za 0:2.

Domaći se vraćaju u 30. minuti, kad je nakon prekršaja Scotta na Reinildu dosuđen jedanaesterac, a Le Fee siguran je s bijele točke. Odmah na startu drugog dijela Traore niskim udarcem iznenađuje Petrovica i poravnava na 2:2.

Evanilson je zatresao mrežu, ali je njegov pogodak poništen zbog zaleđa, pa je uslijedila kazna. U 69. minuti Brobbey, tek ušao s klupe, glavom zabija nakon kornera Le Feea za potpuni preokret. U dubokoj nadoknadi Bournemouth ostaje i s igračem manje jer je Cook dobio izravni crveni karton zbog udarca laktom u Sadikija.