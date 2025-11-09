VIDEO / Nevjerojatan autogol Ivanovićevog suigrača nasmijao našeg komentatora: ‘Je li ovo moguće?’

Podijeli :

Nevjerojatan autogol Tomasa Arauja obilježio je dvoboj Benfice i Casa Pie, koji je završio bez pobjednika – 2:2.

U 65. minuti Araujo je postigao pogodak koji će obići svijet – ali, nažalost po Benficu, u vlastitu mrežu. Nakon što je golman Trubin obranio jedanaesterac Cassianu, branič Benfice natrčao je na odbijenu loptu i silovito ju poslao iza leđa svog vratara, kao da je riječ o namjernom udarcu.

Nevjerojnu situaciju popratio je i naš komentator Ivan Hodoba, koji se u nevjerici nasmijao i uzviknuo: “Je li ovo moguće?”

Benfica je prije toga imala sve pod kontrolom – Pavlidis je prvo asistirao Sudakovu za vodstvo, a zatim i sam realizirao kazneni udarac za 2:0. No, oba dosuđena penala bila su prilično dvojbena i izazvala su mnogo rasprava. Nakon Araujova autogola Casa Pia se vratila u igru, a u sudačkoj nadoknadi (90+1) Nhaga je pogodio za iznenađujućih 2:2. Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović ušao je u igru za Benficu u 89. minuti, koja sada ima 25 bodova i nalazi se na trećem mjestu, dok je vodeći Porto s 31 bodom nakon 11 odigranih kola. Drugi je Sporting s 28 bodova.

