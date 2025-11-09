VIDEO / Nevjerojatan autogol Ivanovićevog suigrača nasmijao našeg komentatora: ‘Je li ovo moguće?’

Nevjerojatan autogol Tomasa Arauja obilježio je dvoboj Benfice i Casa Pie, koji je završio bez pobjednika – 2:2.
U 65. minuti Araujo je postigao pogodak koji će obići svijet – ali, nažalost po Benficu, u vlastitu mrežu. Nakon što je golman Trubin obranio jedanaesterac Cassianu, branič Benfice natrčao je na odbijenu loptu i silovito ju poslao iza leđa svog vratara, kao da je riječ o namjernom udarcu.
Nevjerojnu situaciju popratio je i naš komentator Ivan Hodoba, koji se u nevjerici nasmijao i uzviknuo: “Je li ovo moguće?”
