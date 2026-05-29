VIDEO / Neviđeni peh vratara Slaven Belupa: Trebao je debitirati za BiH, a onda su ga iznijeli na nosilima!

Neslužbene informacije govore kako je riječ o težoj ozljedi, odnosno mogućem puknuću stražnje lože. Točan opseg ozljede bit će poznat nakon dodatnih pregleda, no prve prognoze ne djeluju ohrabrujuće.

Hadžikić iza sebe ima vrlo dobru sezonu u dresu Slaven Belupa, za koji je upisao 29 nastupa. Prema podacima Transfermarkta njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 600 tisuća eura.

Ozljeda je stigla u najgorem mogućem trenutku jer je vratar koprivničkog kluba trebao upisati debi u dresu Bosne i Hercegovine, no nakon ozljede na vratima je ostao kapetan i golman Rijeke Martin Zlomislić.

Ako se potvrde prve sumnje o težini ozljede, vrlo je moguće da će ostati i bez nastupa na Svjetskom prvenstvu, gdje BiH u grupnoj fazi očekuju susreti protiv Kanade, Švicarske i Katara.