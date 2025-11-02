VIDEO / Neredi na turskom derbiju, bivša zvijezda Reala i PSG-a pogođena u glavu

Podijeli :

Derbi turske Superlige između Beşiktaşa i Fenerbahçea protekao je u izuzetno napetoj atmosferi, a napetosti su kulminirale ozbiljnim incidentom u prvom poluvremenu. Nakon što su domaći ostali s dva igrača manje — Orkun Kökçü i Sergen Yalçın isključeni su zbog grubih prekršaja — došlo je do ružne scene u 30. minuti.

Zvijezda Fenerbahçea Marco Asensio, bivši igrač Real Madrida i PSG-a, spremao se izvesti korner kada ga je u glavu pogodio predmet bačen s tribina. Španjolac je odmah pao na travnjak držeći se za glavu, a snimke s utakmice prikazuju kako oko njega na teren lete boce, čaše i drugi predmeti.

Uslijedila je kraća stanka dok su liječnici ukazivali pomoć Asensiju, a suci i redari pokušavali smiriti situaciju na tribinama. Incident je izazvao oštre reakcije i osudu u nogometnim krugovima, a očekuje se i službena istraga te kazne za Beşiktaş zbog nedopuštenog ponašanja navijača.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.