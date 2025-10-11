VIDEO / Neočekivano dobra utakmica: Latvijac zabio najljepši prvijenac u povijesti pa njegov golman poklonio Andori bod

Podijeli :

Latvija i Andora su remizirali rezultatom 2:2 u šestom kolu europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Gosti sa sjevera Pirinejskog poluotoka poveli su u 33. minuti preko Moisesa San Nicolasa da bi 8 minuta kasnije Dmitrijs Zelenkovs poravnao stanje na terenu.

25-godišnji veznjak odlično je procijenio gdje će doći lopta te je snažni udarcem uz pomoć grede skinuo paučinu andorskog gola. Nakon 10 minuta drugog dijela Latvija je povela. Zelenkovsu je to bio i prvijenac u dresu Latvije u 19. nastupu.

S bijele točke precizan je bio Vladislavs Gutkovskis. On je nekoliko minuta kasnije zabio i za 3:1, ali je pogodak poništen zbog zaleđa. To bi riješilo pitanje pobjednika te Andora ne bi imala šanse za povratak, ali ovako su se uspjeli vratiti u 78. minuti.

Tada je nakon ubačaja lopta došla do Iana Oliveire čiji udarac prolazi kroz noge latvijskom vrataru Krisjanisu Zviedrisu i Andora dolazi do boda.

Remi je u potpunosti izbacio Andoru iz borbe za Svjetsko prvenstvo dok je Latvija i dalje ostala na teoretskoj šansi. Direktno na prvenstvo ne mogu otići jer im prvoplasirana Engleska bježi 10 bodova dva kola prije kraja, ali zato za Albanijom zaostaju tri boda što se može stići u dva kola. U sljedećem kolu Latvija dočekuje Englesku dok će Andora ugostiti Srbiju.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.