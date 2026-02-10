VIDEO / Nema šišanja! Manchester United remizirao nakon četiri vezane pobjede

Podijeli :

Nogometaši Manchester Uniteda prekinuli su pobjednički niz od četiri susreta nakon što su u dvoboju 26. kola engleskog prvenstva odigrali 1-1 na gostovanju kod West Ham Uniteda.

“Crveni vragovi” su pod vodstvom novog menadžera Michaela Carricka nanizali četiri pobjede, no pobjednička serija je stala u Londonu. Ipak, ManU je i s remijem barem produžio niz na devet ligaških susreta bez poraza.

Domaćin je poveo u 50. minuti golom Tomaša Součeka, a goste je spasio slovenski napadač Benjamin Šeško izjednačivši u šestoj minuti nadoknade.

Ovaj remi je zasigurno teško doživio navijač Uniteda Frank Ilett, poznat na društvenim mrežama kao The United Strand, koji je postao viralan nakon što je obećao da se neće šišati sve dok klub ne zabilježi pet uzastopnih pobjeda.

Njegov izazov danas traje već 493 dana, a kraj se još uvijek ne nazire.