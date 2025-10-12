VIDEO / Nedavno je zabio Dinamu, a sada je pogodio direktno – iz kornera!

Podijeli :

Poljska gostuje u Litvi u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a u 15. minuti došla je do vodstva pogotkom direktno iz kornera. Zvijezda Fenerbahčea, Sebastian Szymanski, dovela je Poljsku u prednost , a radi se o igraču koji je nedavno zabio i Dinamu na Maksimiru u Europa ligi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.