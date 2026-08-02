VIDEO / Navijači hrvatskog golmana tjeraju iz kluba, a on je obranio dva zicera i režirao preokret Kopenhagena

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Dominik Kotarski se nakon povratka sa Svjetskog prvenstva ponovno pokazao kao nezamjenjiva "jedinica" na golu Kopenhagena. Branio je protiv Lyngbyja u prvom kolu danske Superlige, a onda je prije nekoliko dana sudjelovao u prolasku Kopenhagena u treće pretkolo Konferencijske lige. Iako su mu navijači zamjerali grešku protiv Lyngbyja, ali je protiv Silkeborga to vjerojatno sve nadoknadio. U 21. minuti je sjajnom obranom kod rezultata 0:0 zaustavio Jensa Martina Gammelbyja da bi kasnije u 41. minuti pri zaostatku od 1:0 istog igrača zaustavio Olivera Rossa na još bolji način. Baš ta obrana kao da je probudila Kopenhagen koji je hat-trickom Mohameda Elyounoussija preokrenuo susret u svoju korist.

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