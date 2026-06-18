VIDEO / Navijači BiH okupirali pub u Londonu pa zapjevali hit

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Švicarske prati se širom svijeta, a bh. dijaspora je prati u svojim gradovima. Među njima je i London, u kojem su navijači okupirali jedan pub i napravili sjajnu atmosferu pjevajući navijačke hitove.
Utakmica između Bosne i Hercegovine i Švicarske prati se širom svijeta, a bh. dijaspora je prati u svojim gradovima. Među njima je i London, u kojem su navijači okupirali jedan pub i napravili sjajnu atmosferu pjevajući navijačke hitove.
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