VIDEO / Nastavlja se slobodni pad bugarskog nogometa, ‘Kvaradona’ i društvo slavili s tri gola

Nogometna reprezentacija Gruzije svladala je na domaćem terenu u Tbilisiju Bugarsku s 3-0 u ogledu drugog kola kvalifikacijske skupine E za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

U drugom nastupu u kvalifikacijama ove su dvije momčadi tražile prve bodove jer je Gruzija ranije poražena od Turske na domaćem terenu, kao i što je Bugarska lako pala doma protiv Španjolske.

Gruzija je pitanje pobjednika riješila u prvom poluvremenu s dva gola, strijelci su bili Kvaratškelia u 30. i Gagnidze u 44. minuti. Sve je zaključeno kada je Mikautadze u 65. minuti po treći put zatresao bugarsku mrežu. U ovoj će skupini Turska i Španjolska igrati od 20.45 sati ove nedjelje.

Europske kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo pratite ekskluzivno na Sport Klubu.