VIDEO / Nastavlja se noćna mora Aston Ville: Zabili su prvi ovosezonski gol, ali opet ostali bez pobjede

Nigel Roddis Sportimage via Guliver

Jedna od najboljih momčadi Premier lige prošle sezone još uvijek čeka na prvu pobjedu u ovogodišnjem izdanju engleskog prvenstva.

Završene su prve dvije nedjeljne utakmice 5. kola engleske Premier lige. Aston Villa prekinula je svoj golgeterski post u Premier ligi, ali ipak nije, unatoč igraču više, uspjela pobijediti Sunderland u remiju 1:1 u nedjelju. Newcastle je odigrao 0:0 na gostovanju kod Bournemoutha.

Matty Cash uputio je snažan udarac s 25 metara koji je vratar Sunderlanda Robin Roefs uspio samo odbiti u vlastitu mrežu u 67. minuti, čime je Villa postigla svoj prvi pogodak nakon pet utakmica u ligi.

Ipak, Sunderland — koji je igrao s desetoricom od 33. minute nakon što je Reinildo isključen zbog udarca na Cashu — izjednačio je u 75. preko Wilsona Isidora, ostavivši Villu bez pobjede i na skromnom 18. mjestu prvenstvene ljestvice, odnosno na vrhu zone ispadanja.

Newcastle je rotirao momčad nakon poraza u Ligi prvaka od Barcelone u četvrtak i mučio se stvoriti prave prilike na stadionu Vitality protiv Bournemoutha, momčadi koja je tražila svoju četvrtu uzastopnu pobjedu.

Kasnije, Arsenal dočekuje Manchester City u dvoboju dviju momčadi koje će se vjerojatno boriti za naslov. Arsenal želi smanjiti zaostatak za vodećim Liverpoolom na tri boda, dok je City dosad upisao dvije pobjede i dva poraza.