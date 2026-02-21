VIDEO / Napadač Kölna zabio ‘monstruozne’ škarice, naš komentator u totalnom deliriju!

Podijeli :

Subotnju akciju u 23. kolu Bundeslige otvorio je spektakularnim golom napadač Kölna Ragnar Ache. Igrala se 15. minuta kada je njemački golgeter zabio nevjerojatnim škaricama na ubačaj suigrača El Male. Kamera je uhvatila i reakciju stopera Kölna Cenka Ozkacara koji je blago rečeno bio šokiran onime što je vidio. Za našeg komentatora Petra Čondića to je bio pogodak sezone i, zaista, neće biti lako nadmašiti ovo remek-djelo. Za Hoffenheim od prve minute igra Andrej Kramarić.

