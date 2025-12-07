VIDEO / Napadač Feyenoorda je hit! Pogledajte kako je ispisao povijest Eredivisie

Podijeli :

Nogometaši Feyenoorda slavili su s visokih 6:1 protiv Zwollea u 15. kolu Eredivisie, a sjajnu izvedbu imao je Ayase Ueda. Zabio je čak četiri gola za Feyenoord, a hattrick zabio je glavom. On je tek četvrti igrač u Nizozemskoj koji je u ovom stoljeću zabio tri gola glavom. Uedinu sjajnu formu potvrđuje i činjenica da je u 15 kola zabio 18 golova. Pogledajte golove!

