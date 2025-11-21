VIDEO / Najgrublji igrač u povijesti Bundeslige krvoločnim startom dobio novi crveni karton

Podijeli :

U utakmici 11. kola Bundeslige Mainz je ugostio Hoffenheim. Gosti su poveli u devetoj minuti bizarnim autogolom da bi Mainz u 76. minuti došao do izjednačenja. Nakon toga se stanje na terenu smirilo sve do 87. minute kada je Dominik Kohr nevjerojatno grubim startom na Maxa Moerstedta zaradio crveni karton. Sudac mu prvotno nije pokazao isključujući karton, ali nakon VAR provjere izbacio je Kohra s travnjaka. Ono što je zanimljivo je da je Kohru ovo već deveti crveni karton u karijeri što je i rekord Bundeslige. Ujedno mu fali i jedan žuti karton kao bi oborio i taj rekord.

